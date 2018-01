Pogoda podzieli Polskę na dwie części. Jedni odczują chłód, a drudzy komfort termiczny

W czwartek pogoda w Polsce będzie bardzo zróżnicowana. Regiony położona na wschód od Wisły będą pogodne, a na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się deszczu i śniegu.

Jak podaje IMGW przeważający obszar Polski znajduje się na skraju wyżu znad Skandynawii, a na południu i zachodzie kraju utrzymuje się wyż znad Rumunii. W związku z tym temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum do 6 st. C na południowym zachodzie. Subiektywne odczucie temperatury podzieli Polskę na dwie części. Na północy i wschodzie odczujemy chłód, a na południu i zachodzie komfort termiczny.