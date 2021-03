Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Silne opady śniegu i zamiecie

Eksperci przewidują, że na Warmii i Mazurach średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 do 40 km/h, podobnie będzie na Podlasiu. Ostrzeżenia obowiązują od godz. 22 w sobotę do godz. 13 w niedzielę.

Pogoda. IMGW ostrzega przed zamieciami

Poziom pokrywy śnieżnej miejscami podwyższy się nawet do 15 cm. Alarmy przed śniegiem będą ważne do godz. 22 w niedzielę. Zamiecie i zawieje występować będą od północy w niedzielę do godz. 13.