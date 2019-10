Pogoda. Ostatni taki piękny weekend. Na horyzoncie mróz i śnieg

Pogoda. Weekend zapowiada się cudownie. Na termometrach zobaczymy nawet 23 stopnie. To jednak ostatnie podrygi takiej letniej pogody. Mimo że temperatura jeszcze przez jakiś czas będzie bardzo przyjemna, to wielkimi krokami zbliżają się ujemne temperatury.

Pogoda. Jak prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa, zarówno w sobotę, jak i w niedziele pogodą prawie w całej Polsce sterował będzie rozległy obszar podwyższonego ciśnienia rozciągający się od wyżu znad południowej Rosji po wyż znad Morza Śródziemnego. Tylko w sobotę i to tylko na północnym zachodzie zaznaczy się przednia część głębokiego niżu znad Morza Północnego o nazwie "Thilo” i o tę część kraju delikatnie zahaczy front atmosferyczny. Takie rozmieszczenie ośrodków barycznych, czyli wyż na południowym wschodzie, a niż w rejonie Morza Północnego sprawi, że nadal z kierunków południowych napływać będzie do nas śródziemnomorskie ciepło.

Drobny wyjątek podczas weekendu będzie w sobotnie popołudnie stanowić obszar Zachodniopomorskiego i Pomorskiego. Przybędzie tam chmur i od czasu do czasu popada słaby deszcz.

Pogoda. Temperatura w weekend

Podczas weekendu nadal będzie ciepło. Na przeważającym obszarze kraju temperatura w najcieplejszym momencie dnia wahać się będzie pomiędzy 19. a 22. kreską. W niedzielę na południowym wschodzie wzrośnie nawet do 23 stopni w cieniu.

Chłodniej będzie tylko w północno-zachodniej i północnej Polsce. Tam w sobotę termometry wskażą od 14 do 17, a w niedzielę od 16 do 18 stopni.

Dość ciepłe będą również poranki z temperaturą od 10 do 13 stopni, a bardziej rześko, bo od 6 do 9 stopni będzie tylko w pasie przedgórza.

Pogoda do końca października

Według portalu fanipogody.pl, wiele wskazuje na to, że czeka nas także bardzo ciepła ostatnia dekada października. Dopiero przełom października i listopada może być nieco chłodniejszy. Według niektórych prognoz może wówczas także spaść pierwszy śnieg na nizinach.

Pogoda na kolejne tygodnie

Jednak coraz częściej będą dawały się we znaki napływające zimne masy powietrza i do Polski wielkimi krokami wejdą ujemne temperatury, szczególnie nocami i rano. Nie można też wykluczyć nawet całodobowych ujemnych temperatur. "Fani pogody" wskazują także na możliwe niże wędrujące znad Morza Śródziemnego, przynoszące opady. Możliwe są intensywne opady śniegu, prowadzące nawet do utrudnień komunikacyjnych.