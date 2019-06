Pogoda. Nadciąga powietrze znad Afryki. W środę buchnie żarem do 40 st. C

Pogoda w poniedziałek i wtorek będzie spokojna i przyjemna. Wszystko zmieni się w środę, kiedy nastąpi przebudowa pola barycznego i zacznie się potężny skwar. Od wtedy spodziewane są też groźne burze. Synoptycy informują nawet o nawałnicach z gradem oraz trąbach powietrznych.

Do połowy tygodnia bliskość ośrodka wyżowego nad Polską sprawi, że prawie w całym kraju słońca nam nie zabraknie, a w wielu miejscach przeważać będzie prawie bezchmurne niebo. W poniedziałek temperatura wahać się będzie w przedziale od 21–23 stopni na południowym–wschodzie do 26–27 na południowym–zachodzie. Będzie więc ciepło, ale przyjemnie.

"Jednak już od wtorku kiedy wyż znad wschodniej Europy zewrze siły z niżem znad Hiszpanii i Francji, oba te ośrodki ze zdwojoną mocą skierują do nas gorące afrykańskie powietrze, a temperatura wystrzeli w górę" - informuje Biuro Prognoz Cumulus.

Jak podkreślają eksperci, prawdziwy żar buchnie u nas w środę. Termometry w Polsce mogą pokazać nawet 40 st. C - to oznacza, że "zagrożony" jest dotychczasowy rekord temperatury, który padł prawie 100 lat temu w Pruszkowie (40,2 st. C).