Brutalne zabójstwa fok. Prokuratura umorzyła śledztwo

Cała Polska żyła tematem zabijanych fok, które na nadmorskie plaże wyrzucał Bałtyk. Chociaż śledczy potwierdzili, że do śmierci zwierząt przyczyniał się człowiek, nie wykryto żadnego ze sprawców.

"Śledczy zapewniają, że jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek nowe tropy, to postępowanie zostanie wznowione. Na razie jednak nie udało się ustalić tożsamości ani jednej osoby, której można by postawić zarzuty" - podkreśla radio.

Co ważne, zajęto się w sumie przypadkami sześciu zabójstw fok. W trzech z nich potwierdzono, że zginęły one z ręki człowieka. Pozostałe trzy foki były w na tyle dużym stanie rozkładu, że nie udało się przeprowadzić dokładnej sekcji zwłok.

"Ktoś z rybaków nie powstrzymał ręki"

Miały rozcięte brzuchy, a niektóre przywiązane do szyi kamienie. - Znowu TVN pokazuje martwe foczki. Ja im dam! To nie foki powinny tu rządzić, tylko rybacy - denerwował się w rozmowie z Wirtualną Polską Andrzej Dettlaff, szyper kutra rybackiego z Jastarni. - Nie trzeba wielkiego śledztwa prokuratury. Ktoś z rybaków nie powstrzymał ręki. Nie dziwię się. Przez głupie pomysły z rozmnażaniem fok, my rybacy, idziemy z torbami - mówił.