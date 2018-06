Wkurzony rybak zapowiada: będzie więcej martwych fok

Cztery martwe foki znalezione na polskim wybrzeżu to najprawdopodobniej zemsta rybaków. Drapieżniki nauczyły się wyżerać cenne łososie wprost z sieci. W tym roku to plaga, z którą rybacy postanowili walczyć na własną rękę. Samowolkę uruchomiła posłanka PiS, domagająca się odstrzału fok.

- Znowu TVN pokazuje martwe foczki. Jak im dam! To nie foki powinny tu rządzić, tylko rybacy - denerwuje się Andrzej Dettleff, szyper kutra rybackiego z Jastarni. - Nie trzeba wielkiego śledztwa prokuratury. Ktoś z rybaków nie powstrzymał ręki. Nie dziwię się. Przez głupie pomysły z rozmnażaniem fok, my rybacy, idziemy z torbami - mówi w rozmowie z WP.

Kto to zrobił, jeszcze nie wiadomo. Za to jasna jest motywacja. Rybacy oskarżają polskie foki o wyjadanie ryb z sieci, zwłaszcza wyjątkowo cennych bałtyckich łososi. Ich połów jest limitowany, przy cenie 26-46 zł za kilogram liczy się każda sztuka. Sprawny rybak może zarobić 100 tys. zł rocznie. W ostatnich latach dobre wyniki się skończyły. Coraz bardziej liczne w Polsce foki nauczyły się korzystać z zastawionych sieci i haczyków jak ze stołówki. Zjadają ryby, zanim zdążą wybrać je rybacy.

Foka złapana w sieci nie ujdzie żywa

Tłumaczy, że rybacy przekonali do wystąpienia w ich obronie Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, posłankę PiS z Gdyni. Ta zaproponowała w marcu, by wprowadzić odstrzał fok. - Foka to ewidentny szkodnik. Jej pojawienie się u nas to wymysł WWF-u i ekologów, głównie niemieckich, którzy chcieliby nam tutaj przeflancować rezerwaty. Musimy zacząć coś robić - mówiła w rozmowie z "Dziennikiem Bałtyckim".