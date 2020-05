Pogoda. Nadchodzi ocieplenie. Miejscami popada deszcz

W niedzielę warunki atmosferyczne będą sprzyjać spacerom i wychodzeniu z domu. W większości kraju występować będzie umiarkowane zachmurzenie, a temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 12°C na Suwalszczyźnie do 20°C w Małopolsce. Na umiarkowany i silny wiatr, którego prędkość osiągnie do 65 km/h, powinni przygotować się mieszkańcy Wybrzeża.

Pogoda przyniesie ocieplenie. Ponad 20 stopni

We wtorek pogoda nieco się pogorszy, a zachmurzenie w kraju wzrośnie. Minimalna temperatura wyniesie 14 stopni na Kaszubach i Suwalszczyźnie, a maksymalna 20 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, do 50 km/h - donosi TVN Meteo.

W środę do Polski wróci słoneczna pogoda w całym kraju. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, gdzie termometry wskażą do 13 st. C. 19 st. C będzie na Dolnym Śląsku. Podmuchy wiatru nie powinny przekraczać 8 m/s.