Pogoda. Nad Polskę nadchodzi "Jarosław". To on będzie odpowiedzialny za ochłodzenie

To ostatnia niedziela, aby złapać jesienne promienie słońca. Nad Polskę nadchodzi układ baryczny "Jarosław", który popsuje szyki w jesiennej aurze. Dodatkowo za nim podąża także deszczowy front. Na horyzoncie widać już ochłodzenie.

Front atmosferyczny jest ściśle związany z układem barycznym o imieniu "Jarosław". Obecnie znajduje się on nad Skandynawią, jednak wysłał w naszym kierunku front, który przyniesie deszcz.

"Jarosław" zwiastuje także koniec złotej i ciepłej jesieni. Świadczą o tym również wysłane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego. Obowiązują do godz. 15.00 w niedzielę.

W tamtych rejonach wiać może w porywach do 85 km/h. W niedzielę na północy kraju pojawią się opady deszczu (na południu jeszcze słonecznie, a na termometrach około 20 st. C).

Kolejne dni upłyną pod znakiem stopniowego ochłodzenia - w poniedziałek i wtorek prognozowane jest od 8 do 10 stopni C. W większości kraju pojawiać się będzie deszcz. Druga połowa tygodnia ma być jeszcze zimniejsza - w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 7 st. C, a w nocy mogą pojawić się pierwsze przymrozki.