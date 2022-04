Pogoda na majówkę. Prognoza dla Polski. Szykuje się zaskoczenie

Temperatura na umiarkowanym i wyrównanym poziomie

Podczas majówki na pewno nie zmarzniemy, gdyż temperatura wahać się będzie w zakresie ok. 15-18 st. C, chłodniej ma być tylko nad morzem i w górach. W sobotę najwyższych wskazań na termometrach spodziewamy się na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej oraz w Wielkopolsce i na Kujawach, gdzie prognozujemy maksymalnie ok. 17-18 st. C. W głębi kraju odnotujemy ok. 14-16 st. C, a na krańcach północnych i w rejonach podgórskich nie będzie więcej niż 12-13 st. C, a wzdłuż Wybrzeża - maksymalnie 8-10 st. C. W niedzielę już na przeważającym obszarze spodziewamy się ok. 16-18 st. C, tylko na Pomorzu i w górach nie będzie więcej niż 12-14 st. C, a nad samym morzem - jedynie 9-10 st. C.