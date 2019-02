Pogoda na dziś - poniedziałek 25 lutego. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogoda na dziś (25 lutego) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.

Pogoda na dziś — 25 lutego Warszawa

Do Warszawy nadejdzie ocieplenie. Dziś będzie słonecznie, termometry pokażą temperaturę 7 stopni Celsjusza. Wiatr osiągnie maksymalną prędkość 15 km/h. Ciśnienie wyniesie 1023 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś — 25 lutego Kraków

W Krakowie również zrobi się nieco cieplej. W ciągu dnia będzie dużo słońca, a temperatura osiągnie 8 stopni Celsjusza. Wiać może z maksymalną prędkością do 15 km/h. Ciśnienie będzie wynosić 1017 hPa i wykaże tendencję spadkową.

Pogoda na dziś — 25 lutego Wrocław

We Wrocławiu dzisiaj wiosna zacznie dawać się we znaki. Będzie bardzo dużo słońca, a słupki rtęci pokażą na termometrach aż 11 stopni Celsjusza. Wiatr osiągnie słabszą prędkość niż w stolicach Mazowsza Małopolski — do 10 km/h. Ciśnienie rano wyniesie 1033 hPa i będzie drastycznie spadać.