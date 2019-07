Pogoda na dziś. Gorące powietrze znad Hiszpanii zadomowi się w Polsce. Prognoza pogody na 19.07.2019

Pogoda na dziś. Piątek rozpocznie się ciepło, choć nie upalnie. W wielu miejscach należy spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia. Niewykluczone są również burze. Sprawdź prognozę pogody na 19.07.2019.

Pogoda na dziś. Coraz cieplej w całym kraju. Lokalnie temperatura odczuwalna może sięgać 30 st. C. Prognoza pogody na 19.07.2019 (WP.PL)

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 19.07

Ocieplenie zawita dziś w stolicy. Na ulicach Warszawy zagości słońce, a temperatura wzrośnie do 26 st. C. Zanim jednak lato da o sobie znać, mieszkańcy powinni być gotowi na chłodny poranek. O godzinie 6 rano termometry odnotują 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 18 st. C. W kolejnych godzinach temperatura będzie szybko rosła. Już o godzinie 20 słupki rtęci przekroczą 20. kreskę. Najwyższej temperatury można się dziś spodziewać około godziny 16. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 26. kresce, a odczuwalne będzie 27 st. C. Przez cały dzień na niebie będzie gościło słońce. Osoby korzystające z przyjaznej aury nie muszą obawiać się wiatru. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 19.07

Cieplej zrobi się dziś również w Krakowie. Niestety na spacery w promieniach słońca trzeba będzie poczekać do soboty. W piątek słoneczna aura prognozowana jest w godzinach 8-10. W pozostałej części dnia będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. Mimo tego pogoda na dzisiaj zapowiada się obiecująco. Ranek rozpocznie się od temperatury wynoszącej 15 st. C. Zdecydowanie cieplej powinno być po południu. O godzinie 13 słupki rtęci zatrzymają się na 25 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 27 st. C. Niestety w kolejnych godzinach pojawi się nieco silniejszy wiatr (15 km/h), a także opady deszczu. W godzinach 17-22 prognozowane są burze.

Pogoda Wrocław – prognoza pogody na 19.07

Początek weekendu we Wrocławiu zapowiada się ciepło, ale pochmurnie. Spacerowicze nie powinni spodziewać się dziś przejaśnień. Najnowsze prognozy mówią o umiarkowanym zachmurzeniu, które nie ustąpi nawet na moment. Od rana powinno być ciepło. O godzinie 6 termometry odnotują 17 st. C. Po południu wartość ta wzrośnie nawet o 10 stopni. Najcieplej powinno być około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27. st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 28 st. C. Osoby, które postanowią korzystać z ciepłej aury, nie powinny obawiać się wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda Gdańsk – prognoza pogody na 19.07

Po wielu dniach chłodnej aury ocieplenie dotrze również do Gdańska. W piątek słupki rtęci nieśmiało przekroczą 20. kreskę, a w kolejnych dniach może być jeszcze cieplej. Temperatura w piątkowy poranek pozostawi nieco do życzenia. O godzinie 6 rano termometry pokażą 14 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. O kilka stopni cieplej powinno być po południu. Synoptycy prognozują najwyższą temperaturę na godzinę 13. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 21.kresce, a odczuwalne będą 22 st. C. W piątek we znaki nie powinien dawać się wiatr. Dopiero późnym popołudniem jego prędkość przekroczy 15 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – prognoza pogody na 19.07

Słonecznie i ciepło zapowiada się początek weekendu w Kołobrzegu. Już o godzinie 6 rano termometry odnotują 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 17 st. C. Po południu ociepli się jeszcze o kilka stopni. Około godziny 13 słupki rtęci zatrzymają się na 22. kresce, a temperatura odczuwalna wyniesie 23 st. C. Taka aura utrzyma się do godziny 18. Synoptycy prognozują na dziś niewielkie zachmurzenie i delikatny wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 10 km/h.

