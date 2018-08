Pogoda na dziś - 15 sierpnia. Słońce na zachodzie, burzowy wschód

Środa będzie ciepła, ale bez upałów. Pogoda podzieli Polskę na dwie strefy - aura we wschodniej części kraju będzie burzowa, natomiast mieszkańcy centralnej i zachodniej będą cieszyć się słońcem.

Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą 27 stopni oraz w Katowicach (26 st. C). Nieco chłodnieszą, ale wciąż całkiem przyjemną aurę synoptycy przewidują dla Pomorza Zachodniego (23 st. C) oraz Podlasia, Kujaw i Pomorza (24 st. C).