Pogoda na dziś - 14 lutego. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (14 lutego) dla czterech największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.



Pogoda na dziś – 14 lutego Warszawa

W Warszawie czwartek będzie ostatnim dniem pochmurnej pogody . Rano termomentry pokażą około zera stopni Celsjusza, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie sześć stopni. Wiatr będzie osiągać prędkość do 25 km/h. W nocy miejscami może przelotnie popadać. Ciśnienie będzie wynosić 1032 hPa.

Pogoda na dziś – 14 lutego Kraków

W Krakowie również będzie pochmurno. Temperatura będzie utrzymywała się na poziomie czterech stopni Celsjusza. Po godzinie 16:00 może wzrosnąć do siedmiu stopni. Rano powinny nadejść niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie wiał do 20 kilometrów na godzinę w ciągu dnia. Ciśnienie będzie wynosić 1030 hPa.

Pogoda na dziś – 14 lutego Wrocław

We Wrocławiu warunki pogodowe będą podobne do tych, które będą panowały w Małopolsce i na Mazowszu. Przelotnie popada nad ranem i koło południa, cały dzień zapowiada się pochmurny, a najwyższa temperatura w ciągu dnia wyniesie siedem stopni Celsjusza. Prędkość wiatru powinna być niższa niż w Krakowie czy Warszawie, osiągnie do 15 km/h. Ciśnienie będzie wynosić 1030 hPa.