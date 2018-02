Podrabiali pięciozłotówki. Grozi im 25 lat więzienia

Małopolska policja zatrzymała dwóch mężczyzn fałszujących pieniądze. W związku z tym zlikwidowano także dwie wytwórnie podrabianych 5-złotówek. Zatrzymanym grozi kara od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.

Na południu Polski (rejon województwa małopolskiego) funkcjonariusze zaczęli odnotowywać coraz częstsze przypadki płacenia fałszywymi pieniędzmi. Fałszerze płacili podrobionym bilonem, który został wytwarzany na bardzo wysokim poziomie, zaskakująco zbliżonym do oryginału. To sprawiło, że śledczy zaczęli podejrzewać o fałszerstwo, kogoś kto był związany z krakowską grupą fałszerzy, która została rozbita w 2008 roku.

W czasie śledztwa policjanci ustalili że bilon fałszowano w dwóch lokalizacjach - w Krakowie oraz we wsi Wysoka, koło Suchej Beskidzkiej

We wtorek zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 42 i 70 lat. W czasie zabezpieczania materiału dowodowego policjanci znaleźli pełną linię produkcyjną, składającą się z prasy, urządzenia do produkcji matryc, zapas rewersów i awersów matryc i dmuchawy pieca. Ponadto funkcjonariusze znaleźli odczynniki chemiczne oraz przetopiony bilon, który był już wycofany z obiegu, ale był surowcem do wytwarzania nowych monet.