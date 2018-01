Pobrali się na pokładzie samolotu. Ślubu udzieliła wyjątkowa osoba

Ten lot nad Chile był podwójnie wyjątkowy. Na pokładzie w ekspresowym tempie zorganizowano spontaniczną ceremonię zaślubin. Młoda para miała dobry powód dla takiego pośpiechu. Na pokładzie znalazł się bowiem wyjątkowy gość.

Do tego wyjątkowego zdarzenia doszło podczas lotu z Santiago do Iquique w Chile. O ślub poprosiła chilijska stewardessa Paula i steward Carlos. Para wykorzystała fakt, że w samolocie znajdował się papież Franciszek i poprosiła go o błogosławieństwo.