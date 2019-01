Pobicie byłego wiceszefa KNF. Europejski Nakaz Aresztowania

Za Krzysztofem A., oskarżonym o udział w brutalnym pobiciu byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka, wydano Europejski Nakaz Aresztowania. Mężczyzna od niemal roku przebywa w więzieniu w Niemczech.

Krzysztof A. do bawarskiego więzienia trafił za liczne przestępstwa popełniane na terenie Niemiec. O wydaniu za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania informowały tvn24.pl i RMF FM.

A. miał z kolei pośredniczyć w pobiciu. Przyjął zlecenie od Piotra P., a potem przekazał je dalej bezpośredniemu sprawcy pobicia Kwaśniaka. Bandzior o pseudonimie "Brzydki Krzysiek" użył do tego teleskopowej pałki, a czyn ten został zakwalifikowany jako próba zabójstwa.

Kolejna rozprawa w tej sprawie została zaplanowana na 9 stycznia. Mimo wydania ENA za Krzysztofem A., szanse na sprowadzenie go na czas do Polski nie są duże. Wniosek został przesłany Niemcom zbyt późno. Jak ustaliło RMF FM, stało się to ostatniego dnia 2018 roku, a formalności w takich przypadkach są czasochłonne.