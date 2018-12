Czy prokuratorzy to sprawdzą? Z afery SKOK powinien tłumaczyć się również senator PiS

Przykrycie afery w KNF odświeżoną na nowo aferą SKOK Wołomin może się nie udać. W sprawie nadzoru nad SKOK Wołomin to nie szefowie KNF nie dopełnili obowiązków. Pierwszym, który wiedział o przekręcie jest senator PiS Grzegorz Bierecki. Niewiele zrobił.

Wygląda na to, że minister sprawiedliwości wyświadczył niedźwiedzią przysługę obozowi dobrej zmiany. Jeśli prokuratorzy dobrze poszukają w papierach KNF i posłuchają "podejrzanych" to doszukają się informacji, kto pierwszy był obwiniany o niedopełnienie obowiązków w sprawie SKOK Wołomin.

Kto pierwszy wiedział o przekręcie

Według KNF pierwszym czarnym bohaterem tej historii był Grzegorz Bierecki senator PiS, twórca systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Taką informację zawiera raport pt. " Harmonogram działań KNF ws. SKOK Wołomin ". Wskazuje on, że najpierw o aferze wiedziała Kasa Krajowa SKOK, kierowana przez Grzegorza Biereckiego, która nadzorowała cały system. Zrezygnował z funkcji na trzy tygodnie przed wejściem w życie ustawy oddającej kasy oszczędnościowo-kredytowe pod kuratelę Komisji Nadzoru Finansowego. Po piętach deptali mu już właśnie Andrzej J. oraz Wojciech Kwaśniak (dzisiejsi podejrzani).

Gdy w 2013 roku zaczęli przyglądać się finansowemu imperium SKOK-ów zaczęły wypadać pierwsze trupy z szafy. W marcu pojawiły się wyniki kontroli związane z praniem brudnych pieniędzy w SKOK Wołomin. W kolejnych tygodniach złożono doniesienia do prokuratury. Dalej w harmonogramie czytamy, jak Kasa Krajowa SKOK miesiącami torpeduje przez swoich pełnomocników próby wprowadzenia do SKOK Wołomin zarządcy komisarycznego.

Szefowie SKOK Wołomin podpicowują swoje raporty finansowe, tak by wyglądały lepiej niż w rzeczywistości. W tym czasie trwa proceder udzielania pożyczek na podstawione osoby, lumpów i bezdomnych, z których nie da się ściągnąć nawet złotówki. Później setki milionów rozpłyną się nie wiadomo gdzie i będą przyczyną upadku SKOK Wołomin.

Jednak wcześniej, 16 kwietnia 2014 Wojciech Kwaśniak (on odpowiadał za kontrole SKOK-ów) został pod swoim domem pobity teleskopową pałką, przez bandziora o pseudonimie "Brzydki Krzysiek". "Z inspiracji tych osób, dopuszczono się brutalnego ataku fizycznego, który postrzegany jest jako próba zabójstwa" - czytamy dalej w raporcie.

Grzegorz Bierecki: wiedziałem, ale informowałem

Ten jednak zawczasu ewakuował się z finansowego bagna. Senator Bierecki był szefem kasy krajowej do 8 października 2012 roku. Objął stanowisko w międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych. W rozmowach z dziennikarzami do dziś przedstawia naiwne alibi: - Kiedy nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi sprawowała Kasa Krajowa SKOK, żadna z kas nie zbankrutowała - mówił. Dodaje, że sam informował KNF o zidentyfikowaniu zagrożeń dla stabilności systemu SKOK. Jednak KNF przekonywał, że pismo Biereckiego było ogólnikowe.

Dziś pytany przez WP, czy nie obawia się, że prokuratorzy będą drążyć historię braku nadzoru, aż dojdą do niego, odpowiada: - Materiał KNF, na który pan się powołuje został przygotowany przez osoby, którym prokuratura postawiła zarzuty i jest nieudolną próbą ich obrony.

Senator Bierecki ma wielki kłopot z przekonującym wyjaśnieniem, co właściwe zrobił, aby zapobiec aferom w SKOK-ach. 11 kas upadło, a Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił ich klientom prawie 5 mld zł. Na państwowe gwarancje dla pokrzywdzonych zrzucają się banki, a pośrednio my wszyscy czyli ich klienci. Sam Bierecki pozostaje milionerem.

Obrońca Wojciecha Kwaśniaka przekonuje, że aresztowania urzędników KNF to zemsta za tropienie przekrętów w SKOK-ach. - Prokuratura ma całkowicie zmyśloną tezę, wszystko od początku do końca jest w tej sprawie wymyślone. To decyzja czysto polityczna - powiedział money.pl Jerzy Naumann.