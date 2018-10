Po wyroku w USA ksiądz został proboszczem na Warmii. Jest reakcja arcybiskupa

Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński zdecydował o zawieszeniu ks. Romana K., który po wyroku za napaść seksualną w USA wrócił do pracy duszpasterskiej w Polsce.

"Wyrażamy ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji zapewniając, że zasada zero tolerancji dla nadużyć seksualnych jest dla nas priorytetem", czytamy w oświadczeniu Kurii Archidiecezji Warmińskiej. Sprawa ks. Romana K. została przekazana Kongregacji Nauki Wiary, co wiąże się z jednoczesnym zawieszeniem go w pełnieniu obowiązków duszpasterskich proboszcza w parafii niedaleko Olsztyna.

Napaść seksualna w USA, potem ugoda z wymiarem sprawiedliwości

To konsekwencje wydarzeń sprzed 15 lat. Roman K. pełnił posługę w jednej z amerykańskich parafii. Oskarżono go tam o napaść seksualną na 17 -letnią dziewczynę. Duchowny zapewniał, że jest niewinny, a chciał jedynie pomóc dziewczynie. Ostatecznie zawarł jednak ugodę z prokuratorem, po której trafił na dziewięć miesięcy do więzienia. W 2005 roku przyjechał do Polski i rozpoczął posługę jako proboszcz parafii. Dopiero niedawno media ujawniły bulwerysjące fakty.