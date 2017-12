Po wylądowaniu zaatakował stewarda. Może trafić na "czarną listę" pasażerów

Do incydentu doszło we wtorek na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku. Zatrzymany to mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego.

Interweniowała Straż Graniczna i policja.

33-latek znajdował się na pokładzie samolotu lecącego z Oslo. Według policji zignorował polecenie stewarda, aby nie opuszczać pokładu samolotu. Mężczyzna zareagował agresją - miał uderzyć w głowę pracownika linii lotniczych, przewrócić go a następnie kopnąć. Po czym uciekł.

Mężczyznę poddano badaniu alkomatem

Na miejscu szybko pojawiło się trzech funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych Placówki Straży Granicznej w Gdańsku wraz z policjantem. Po zatrzymaniu 33-latek został poddany badaniu na zawartość alkoholu, miał blisko promil. Meżczyzna nie przyznał się do pobicia stewarda, a jedynie do zignorowania jego polecenia.

"Czarna lista" pasażerów