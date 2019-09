Po operacji jajników lekarze zaszyli w jej ciele długie narzędzie. Kobieta zmarła

Do zdarzenia doszło w Koninie w województwie wielkopolskim. W tamtejszym szpitalu pojawiła się kobieta z potężnym bólem brzucha. Okazało się, że podczas wcześniejszego zabiegu lekarze zaszyli jej w 33-latce łyżkę chirurgiczną.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie Leszek Sobieski przyznał, że doszło do popełnienia błędu lekarskiego. Co więcej miał stwierdzić, że do "drugie otwarcie nie powinno mieć miejsca".