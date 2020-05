P.o. I prezesa SN Kamil Zaradkiewicz odwołał zarządzenie Małgorzaty Gersdorf ws. Izby Dyscyplinarnej

Sędzia Zaradkiewicz zdecydował, że sprawy dyscyplinarne sędziów wpływające do Sądu Najwyższego mają być przekazywane do sekretariatu I prezesa SN. Tam mają być przechowywane do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez TSUE lub do czasu wydania orzeczenia przez polski Trybunał Konstytucyjny w sprawie zainicjowanej pytaniem Izby Dyscyplinarnej.