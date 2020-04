Prezes Małgorzata Gersdorf zawiesiła działania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Poniedziałkowe zarządzenie prezes Małgorzaty Gersdorf to efekt postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 9 kwietnia br. TSUE zobowiązywał wtedy Polskę do zawieszenia działania Izby Dyscyplinarnej SN w zakresie spraw dyscyplinarnych sędziów. Trybunał zareagował w ten sposób na skargę Komisji Europejskiej z 2019. r., która uważała, że Izba Dyscyplinarna nie będzie niezależna ani bezstronna.

Z wydanego w poniedziałek zarządzania wynika, że już 9 kwietnia br., w dniu wydania decyzji TSUE, doszło do zawieszenia Izby Dyscyplinarnej, a także działań kierującego nią prezesa i ustanowienia zakazu przekazywania do niej nowych spraw. Dotychczasowe kompetencje Izby Dyscyplinarnej mają przejąć Izby: Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN. Zarządzanie ma charakter tymczasowy, do czasu aż TSUE nie wyda ostatecznego wyroku w tej sprawie.