Płock. Śmierć po kontroli drogowej: są wyniki sekcji zwłok

Nie zatrzymał się do kontroli drogowej, później szarpał się z policjantami, a w końcu zasłabł. We wtorek ujawniono wyniki sekcji zwłok 32-latka, który po interwencji policji trafił do szpitala i zmarł.

Płock. 32-letni kierowca zmarł w szpitalu Źródło: Pixabay