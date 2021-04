Płk Faliński załamał ręce nad polską dyplomacją. "Przerażające"

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęło w czwartek decyzję o wydaleniu 3 rosyjskich dyplomatów. O kondycję polskiej służby zagranicznej pytany był w programie "Newsroom" WP Marcin Faliński. - W naszej polskiej polityce brak jest wizjonerów, szczególnie na odcinku międzynarodowym. Nawet nie będę mówił, jakie mamy kadry dyplomatyczne, bo to jest przerażające, patrząc na to, kto tym zarządza i jakie są nominacje ambasadorskie. Na pewno jest trochę specjalistów, ale ja odnoszę się do całości, do systemu - mówił emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu. Faliński dodał, że "obecnie brakuje wizjonerów na miarę wczesnego Piłsudskiego". - Podczas wojny w 1920 roku potrafił skorzystać z czegoś nowego: wojsk pancernych, lotnictwa, kontrwywiadu - wyliczał.

