Płatne placówki, dziadkowie. Tak zapewniacie opiekę dzieciom

Przedłużający się strajk nauczycieli budzi, wśród rodziców, coraz większe emocje. Wszystko to ze względu na potrzebę zapewniania opieki tym najmłodszym. Niektórzy internauci biorą urlop na żądanie, inni szukają pomocy wśród rodziny, czy też w płatnych placówkach. Na dziejesie.wp.pl piszecie, jak radzicie sobie z niedogodnościami.

Daniel: wziąłem przymusowy urlop

Do redakcji Dziejesię wielu rodziców pisało w poniedziałek o tym, w jaki sposób zapewniają dzieciom opiekę.

Jedną z osób, niezadowolonych z trwającego strajku jest pan Daniel: "wziąłem przymusowy urlop. Dziękujemy nauczyciele! Teraz używam dni wolnych przeznaczonych na wakacje. Wy będziecie je mieli, a ja nie" - podkreśla internauta. Jego zdanie podziela też pani Marta: "ja córkę zabieram do pracy. Innego wyjścia nie ma" - pisze kobieta.

Joanna: dziadkowie wiedzą, rozumieją i wspierają

Wśród naszych czytelników znaleźli się także tacy, którzy dziecko posłali do płatnej placówki. "Jak sobie radzimy? Płacimy placówce prywatnej za opiekę nad dzieckiem" - tłumaczy pani Kamila. Swoją trudną sytuację podkreśla też pani Agnieszka: "my nie dostaniemy od tak urlopów, aby zostać w domu z naszymi dziećmi. Jest ciężko" - czytamy.

Duża część internautów radzi sobie zabierając dzieci do pracy. "Dzisiaj zabieram młodą do pracy. Szefostwo nie ma nic przeciwko" - pisze pani Ania. Pomocy szukacie też wśród rodziny: "często pilnują dziadkowie, ale szefowie też idą na rękę. Dziś nie mogłam iść do pracy i dostałam wolne" - zaznacza pani Mirela. Z pomocy dziadków korzysta też pani Joanna: "cel ważny. Oni wiedzą, rozumieją i wspierają. Poradzimy sobie" - zaznacza kobieta.