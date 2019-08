Pitbulle rzuciły się na 16-latka. Chłopak nie przeżył ataku psów

Zmarł 16-letni chłopiec, który został pogryziony przez 3 pitbulle. Do ataku psów doszło na ogrodzonym podwórku. Tragedia rozegrała się w stanie Teksas.

Funkcjonariusze musieli zastrzelić jednego z agresywnych psów. Dwa pozostałe pitbulle trafiły do schroniska dla zwierząt w Irving - podaje Fox News .

16-latek zmarł wkrótce po przewiezieniu do szpitala. Nie wiadomo co nastolatek robił na podwórku, na którym doszło do ataku.