Piszesz na drzwiach "K+M+B"? Nie popełniaj więcej tego błędu

Wielu katolików w okresie Święta Trzech Króli zapisuje te trzy litery. Ale to niewłaściwe posunięcie.

(Pixabay.com)

Prawidłowy zapis wygląda następująco: C+M+B. Przy czym litery nie powinny być oddzielone "plusami". W rzeczywistości są to krzyże. "C+M+B" to skrót od łacińskiego "Christus Mansionem Benedictat", co oznacza "niech Chrystus błogosławi ten dom".

Bardzo często na drzwiach polskich domów literę "C" zastępuje "K". Wynika to z błędnego przekonania, że symbolizują one imiona trzech królów (mędrców), którzy zgodnie z tradycją katolicką mieli odwiedzić z darami dopiero co narodzonego Jezusa. Ich imiona to Kacper, Melchior i Baltazar, stąd już niedaleko do popełnienia powszechnego błędu.

Aby zapis był w pełni prawidłowy do liter trzeba dodać aktualny rok. A zatem należy wypisać kredą na drzwiach "C+M+B+2018".

Święto Trzech Króli to okres, kiedy w kościołach święci się kredę i kadzidło. Jego pełna nazwa to Święto Objawienia Pańskiego. Od kilku lat jest to dzień wolny w Polsce.