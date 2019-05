PiS przyszedł do Pawła Kukiza. Polityk postawił im warunki

Ugrupowaniu Pawła Kukiza nie udało się wejść do Europarlamentu. Lider siły politycznej postanowił wytłumaczyć, dlaczego nie dołączył do list zwycięskiej Zjednoczonej Prawicy, choć padały takie propozycje.

Paweł Kukiz we wpisie na Facebooku stwierdził, że istnieją 2 drogi w polskiej polityce. "Pierwsza to droga prawdy i idei. Droga z myślą o naszych dzieciach i wnukach" - uznał. A drugą opisał jako ścieżkę akceptacji systemu i "cynicznych działań", dzięki którym wewnątrz układu można osiągnąć doraźne korzyści.

Polityk stwierdził, że ostatnio miał okazję rozmawiać z kimś, kto wybrał tę "złą" drogę. Przyznał, że jakiś czas temu jeden z polityków obozu władzy przed wyborami namawiał go do startu z list Zjednoczonej Prawicy.

"Odpowiedziałem – 'warunkiem do jakichkolwiek rozmów to zgoda PiS na kluczowe zmiany ustrojowe, czyli obowiązkowe rozpisanie i uznanie wyniku referendum po zebraniu miliona podpisów, mieszaną ordynację wyborczą (by każdy Obywatel, a nie tylko jakiś partyjny przydupas, miał bierne prawo wyborcze do Sejmu), sędziowie pokoju i gwarancja, że nie będę musiał głosować (w ramach 'dyscypliny partyjnej') za podwyższaniem podatków'" - napisał Kukiz.