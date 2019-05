Wybory do Europarlamentu 2019. Przygaszony Paweł Kukiz pisze o "nieodwracalnym procesie"

Paweł Kukiz i jego ugrupowanie nie wchodzą do Europarlamentu. Lider Kukiz'15 w dosyć ponurym wpisie wyjaśnia, dlaczego wybory na jesieni widzi w jeszcze gorszych barwach. "Wygląda to kiepsko" - pisze.

3,69 proc. - tyle głosów uzyskał Kukiz'15 podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. Frekwencja wyniosła 45,68 proc, co stanowi rekord. Ale Pawłowi Kukizowi, który myśli już o wyborach parlamentarnych, wcale się to nie podoba.