Oficjalne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wyniki wyborów do Europarlamentu są już znane. Zwycięstwo PiS zostało oficjalnie potwierdzone. PKW podała ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Liczenie przebiegło w ekspresowym tempie.

Oto oficjalne wyniki wyborów do czwartych w historii Polski wyborów do Parlamentu Europejskiego:

Frekwencja wyniosła 45,68 proc, co stanowi rekord. Nieważnych głosów oddano nieco ponad 112 tys., co stanowi 0,82 proc. całości. To najmniej w historii.