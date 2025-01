PiS powtarza za Muskiem: "To wy jesteście mediami" [OPINIA]

Chociaż ostatnie lata to czas powszechnego zachwytu nad skutecznością nowych mediów, w praktyce wiele badań prowadzonych przez naukowców - także w Polsce - potwierdza to, co politycy wiedzą od dawna. Media tradycyjne kształtują to, co ludzie myślą o otaczającej ich rzeczywistości. Nic dziwnego, że politycy wkładają tyle wysiłku w to, co i jak do mediów przekazywać. I nie miejmy złudzeń: wszyscy bez wyjątku politycy chcieliby wygrywać wybory, a zatem móc na ten przekaz wpływać.