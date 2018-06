PiS może dołączyć do frakcji PO w Europarlamencie. "W kupie siła"

Obecnie europosłowie PiS należą do klubu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Brexit i odejście brytyjskich europarlamentarzystów, którzy stanowią trzon wspomnianej frakcji, może skłonić PiS do zasilenia Europejskiej Partii Ludowej, do której należą m.in. posłowie PO.

Być może PiS i PO znajdą się w jednej frakcji Parlamentu Europejskiego (Fotolia)

EPL jest najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim - dysponuje 216 z 751 mandatów. Jak tłumaczy "Gazecie Wyborczej" jeden z europejskich dyplomatów PiS, europosłowie z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego mogliby pomóc frakcji w przeforsowaniu budżetu w preferowanej przez EPL formie.

W zamian za zmianę frakcji, PiS uzyskałoby gwarancję realnego wpływu na europejską politykę, który może utracić, gdy szeregi ich obecnego ugrupowania opuszczą brytyjscy torysi. W obliczu prawdopodobnej marginalizacji klubu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów PiS będzie musiało szukać nowych sprzymierzeńców.

Do Europejskiej Partii Ludowej należą PO i PSL, co z pewnością nie ułatwia decyzji kierownictwu PiS. Członkiem EPL jest jednak węgierski Fidesz Viktora Orbana, który ma wspierać dążenia polskiej partii rządzącej do zmiany frakcji.

- W kupie siła. Razem mielibyśmy większe wpływy - powiedział "Wyborczej" jeden z polityków PiS.

Źródło: "Gazeta Wyborcza"