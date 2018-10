Piotr Walentynowicz atakuje Janusza Śniadka i Kacpra Płażyńskiego."W PiS na Pomorzu rządzi układ"

Piotr Walentynowicz, wnuk działaczki "Solidarności", jeszcze niedawno wspierał PiS jako radny. Teraz atakuje polityka tej partii Janusza Śniadka i kandydata na prezydenta Gdańska Kacpra Płażyńskiego. - Tu rządzi układ, a Śniadek chce wysadzić PiS w Pomorzu - mówi Wirtualnej Polsce Walentynowicz.

Na listach wyborczych umieszczono Andrzeja Skibę, który jest jedną z najważniejszych osób w sztabie Kacpra Płażyńskiego. To człowiek antyklerykalny, drwiący z duchownych, parodiujący i ośmieszający arcybiskupa. Są na to nagrania. Był członkiem Młodych Socjalistów. W internecie jest sporo jego lewackich wystąpień. Do tego w Malborku startowała pani Grzegorczyk, która jeszcze rok temu otwarcie krytykowała rząd PiS. Pomorski układ to nie jest PiS.

No bo jak to inaczej nazwać. Zwodził mnie tym, że jak przejdę do PiS, to otrzymam miejsce na liście. W ubiegłym roku spotkaliśmy się w Sejmie. Zapewniał mnie, że dostanę wysoką lokatę. Mam świadka na tę rozmowę. Zgodziłem się. Przez rok zadzwonił może 2-3 razy. Przekonywał, że poczekamy z ogłoszeniem tej decyzji, bo jak to zostanie ujawnione to mnie będę brać do telewizji, zamiast innych osób. Gdy się w końcu dowiedziałem, że wiernych działaczy zepchnięto do kąta, by zrobić miejsce na listach dla Skiby i paru innych, to uznałem, że to nie jest PiS, tylko koń trojański budowany przez Śniadka. On chce wysadzić to ugrupowanie na Pomorzu.