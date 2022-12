Piłkarska wpadka Kaczyńskiego. Szybko się poprawił

- Na jednych ze spotkań powiedziałem, że byłbym bardzo rad, gdyby Robert Lewandowski występował w Legii. Oczywiście mówiłem to nie w tym znaczeniu, że bym chciał, żeby w dzisiejszej Legii - przy całym szacunku - występował, bo to byłoby w ogóle bez sensu. Mi chodziło o to, żeby Legia była takim klubem jak Bayern, nie mówię już o Realu Madryt, ale po prostu - żeby była potężnym klubem, który ma za sobą przynajmniej kilka zwycięstw w tych pucharach europejskich (...), który ma dorobek porównywalny z tymi najsilniejszymi klubami, nie z Realem, bo to jest poza konkurencją, ale już z Barceloną tak - wywodził Jarosław Kaczyński.