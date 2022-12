Nagle przerwał Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krzyki z sali, awantura w Chojnicach

- Nie wiem, czy tu jest 400 policjantów, ja widziałem co najwyżej kilkudziesięciu, ale może się mylę. Natomiast mogę powiedzieć jedno: musimy być pod ochroną z tego względu, że my mamy prawo do spokojnych spotkań. My spotkań Tuska nie zakłócamy, my nie organizujemy awanturników i różnego rodzaju lumpów, żeby doprowadzali do tego rodzaju sytuacji - oświadczył Kaczyński.