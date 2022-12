Szef klubu PiS wygryzie Macierewicza? Czarne chmury nad szefem podkomisji smoleńskiej

Podział na listach

Marszałek Terlecki wie, co mówi. Niedawno w Wirtualnej Polsce pisaliśmy o tym, iż polityk PiS obawia się, że nie dostanie się do parlamentu, startując w kolejnych wyborach z rodzinnego Krakowa. - Cudem z Krakowa zdobył mandat. W kolejnych wyborach nie ma na to szans. Rozgląda się więc po całym kraju i szuka dla siebie miejsca na jakiejś liście, która da mu szansę wejść do Sejmu - mówił nam o szefie klubu PiS jeden z naszych informatorów.