"Rosyjski szpieg przy Macierewiczu". Reakcje na wstrząsający reportaż

"Urzędnik pracujący w komisji likwidacyjnej WSI był rosyjskim szpiegiem. Miał dostęp do tajemnic wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Do komisji rekomendował go Antoni Macierewicz. Przypominają się okrzyki 'ruski agent', gdy Macierewicz uwalał uchwałę o uznaniu Rosji za terrorystę" - skomentował poseł PO Aleksander Miszalski.