Pijany dowódca zmasakrował Rosjan. "Cieszył się"

Kobieta otrzymała od męża ostatnią wiadomość 14 lutego. - Napisał mi, że najprawdopodobniej to nasza ostatnia rozmowa. Ostrzegli ich, że jeśli tylko pojawią się na miejscu (koło Awdijiwki) to natychmiast zabiorą im telefony. Komendant dał im do zrozumienia, że ​​prowadzą ich na śmierć - twierdzi Alina.