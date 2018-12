Pijany, bez uprawnień śmiertelnie potrącił 11-latka. Według sądu jest niewinny

Nie żyje 11-letni chłopiec. Został potrącony przez samochód przed swoim domem. Za kierownicą był 24-latek. Mimo że prowadził pod wpływem alkoholu i nie miał uprawnień, sąd uznał, że jest niewinny.

Chłopca potrącił 24-letni Stanisław G. Miał wtedy 0,42 promila alkoholu we krwi. Co więcej, był już karany za jazdę pod wpływem alkoholu. Miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Od początku utrzymywał, że do wypadku doszło nie z jego winy. Twierdził, że to 11-latek wjechał mu pod koła. Sąd mu uwierzył - podaje TVN 24.