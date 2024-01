Pięć lat od śmierci Pawła Adamowicza. "Zaskarżyliśmy uzasadnienie wyroku ws. zabójcy"

Ich – Suskiego i jego kolegów i koleżanek - zdaniem sprowadza się to do tego, że "przed 2015 r. mieliście media, ale teraz my mamy swoje media". W Polsce są trzy liczące się stacje telewizyjne: TVP, Polsat i TVN. Dwie ostatnie to stacje prywatne i robią to, co uważają. I od nich wara. TVP była kiedyś telewizją publiczną. Przejęli ją, a teraz jej nie mają. Trzeba było doinwestować jeszcze bardziej Sakiewicza przy pomocy Orlenu i spółek Skarbu Państwa. Chcieliście mieć własną telewizję, to trzeba było to zrobić, a nie zawłaszczyć coś, co było medium publicznym. Rydzyk też ma telewizję!