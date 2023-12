"Paszkwil i kłamstwo". Lichocka grzmi z trybuny

Sejm we wtorek zajął się w pierwszym czytaniu poselskim projektem uchwały ws. przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Jego autorami są posłowie KO, Polski 2050-TD, Lewicy, PSL-TD. Treść dokumentu, co było do przewidzenia, wzbudziła silne emocje wśród posłów PiS. W toku debaty na trybunie sejmowej poniosło zwłaszcza posłankę PiS Joanna Lichocką.