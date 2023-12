Czarnek szarżuje ws. mediów publicznych. Nawiązał do "pacyfikacji ‘Wprost’"

- Wpłynęło coś, co jest rzeczywiście godne standardów komunistycznych. Mówię o tej uchwale o rzekomym przywróceniu ładu prawnego w mediach publicznych. Sam pan marszałek powiedział dzisiaj w wywiadzie, że ta uchwała jest tylko opinią Sejmu – ona nie wywołuje skutków prawnych takich, jak ustawa. Więc mam pytanie do pana marszałka: na jakiej podstawie zatem chcecie zobligować ministra kultury i dziedzictwa narodowego do tego, ażeby w tzw. okresie przejściowym, do czasu podjęcia stosownych działań legislacyjnych, podjął odpowiednie działania? Chcecie zobowiązać go do takich działań, jak w czerwcu 2014 r., gdy podległe mu ABW wchodziło, żeby spacyfikować redakcję "Wprost"? - grzmiał były minister edukacji, wśród aplauzu posłów PiS.