Hołownia odpowiada Biedroniowi. "Radzę żeby spuścił z tonu"

- Robert Biedroń w programie "Tłit" Wirtualnej Polski odnosił się do pana znanych poglądów, również kampanii w sprawie referendum dotyczącego aborcji i powiedział, że jest to średniowiecze i radził, żeby Szymon Hołownia poszedł po rozum do głowy - powiedział na konferencji Patryk Michalski, dziennikarz Wirtualnej Polski. Następnie Marszałek Sejmu został poproszony o odpowiedź Robertowi Biedroniowi.