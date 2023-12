Zadziwiające notatki Suskiego. Zareagowała Magdalena Adamowicz

"Fakt" relacjonuje, że Marek Suski wykonywał również notatki na temat prezydenta Gdańska. Miał napisać, zdaniem dziennika, tak: "Przywołał pamięć Pawła Adamowicza jako swojego przyjaciela. A zwalczaliście go i wystawiliście mu kontrkandydata w [wyborach – niewyraźne pismo], a kiedy został [niewyraźne pismo], to znalazł się silny i odważny człowiek, który zamordował Adamowicza. I wtedy PO nagle stwierdziło, że to ich człowiek został zamordowany w wyniku mowy nienawiści mediów" - relacjonował zapiski posła "Fakt".