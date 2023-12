"Takiego łajdaka świat nie widział". Tusk przywołał słowa Lecha Kaczyńskiego

Tusk podziękował też obecnemu w Sejmie byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. - Dokładnie 44 lata temu, to był grudzień 1979 roku, byłem bardzo młodym człowiekiem, przygotowywaliśmy nielegalną manifestację przed stocznią. (...) To był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu, dopiero zaczynałem rozumieć co to polityka. Zobaczyłem, co to znaczy w Gdańsku, miałem to szczęście spotkać takich ludzi jak Lech Wałęsa i Bogdan Borusewicz - oznajmił premier.