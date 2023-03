Wyrok ws. zabójstwa Pawła Adamowicza

- W czasie odbywania przez Wilmonta kary pozbawienia wolności za rozbój, Paweł Adamowicz (od 1998 r.) był nieprzerwanie prezydentem Gdańska. Nic nie wskazuje, by o Stefanie Wilmoncie słyszał. W 2001 r. był jednym z założycieli PO, do której należał aż do zawieszenia swojego członkostwa w 2015 r. Stefan Wilmont często wskazywał, że winna jego karze jest PO, która rządziła w tamtym czasie. Mówił, że ma rachunki do wyrównania. Nikt nie traktował tych słów poważnie - zwróciła uwagę sędzia.