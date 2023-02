Zabójstwo Pawła Adamowicza. Pierwsze wyroki

Zabójstwo Pawła Adamowicza

Przypomnijmy, że do ataku na Pawła Adamowicza doszło 13 stycznia 2019 roku w trakcie finału WOŚP w Gdańsku. Stefan W. wtargnął na scenę zlokalizowaną na Targu Węglowym i trzykrotnie ugodził nożem prezydenta Gdańska. Ciosy trafiły w serce oraz brzuch, doprowadzając do uszkodzenia narządów wewnętrznych. Adamowicz trafił do szpitala, gdzie dobę później zmarł.