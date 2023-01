"Nie chcę już waszych słów". Magdalena Adamowicz apeluje

- Dzisiaj ja skieruję do was swoje pytania. Kto z was zrobił krok wstecz w waszej zaciętej nienawiści? Kto z was przeprosił za hejt, za sianie pogardy? Kto z was zrozumiał, że słowo zabija? Kto z was nie zabije więcej dla władzy? - pytała Adamowicz.