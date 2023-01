Dulkiewicz przed stocznią. Apel ws. KPO. "Obudzimy się poza UE"

Jak dodała, apel samorządowców skierowany jest również do senatorów, którzy teraz zajmą się projektem noweli ws. Sądu Najwyższego. - Apelujemy do tych wszystkich, którzy reprezentują 40 mln Polek i Polaków, żeby mieli na względzie to, co nas łączy i prowadzi do budowy demokratycznego państwa prawa - mówiła Dulkiewicz.