Paweł Kukiz zadzwonił do studia. Sprostował słowa Marka Jakubiaka

Niecodzienna sytuacja w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Podczas, gdy poseł Marek Jakubiak ujawniał szczegóły rzekomego tajemniczego spotkania Pawła Kukiza z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, do studia zadzwonił sam lider Kukiz'15. Stwierdził, że Jakubiak "opowiada bajki".

- Wiem, że Paweł Kukiz spotkał się wczoraj czy przedwczoraj z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie znam treści tego spotkania, ale jakiś jego efekt musi być. Cieszy mnie to, bo nie wyobrażam sobie, żeby moi koledzy współpracowali z PO. Ale nie zgadzam się na to, by tworzyć politykę, dla której szantaż między PO i PiS-em powoduje, że mniejszościowy rząd będzie oparty o emocje lidera Kukiz'15. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji - mówił Jakubiak.